Гипнотизеры-мошенники убедили югорчанку оформить кредит и перечислить им деньги Фото: Татьяна Коркина

Полиция Нефтеюганска занялась поиском мошенников, которые под видом сотрудников банка убедили 68-летнюю югорчанку оформить кредит и перечислить деньги на их счета. Так женщина лишилась 100 тысяч.

Как пояснила сама пострадавшая, мошенники в буквальном смысле подвергли её «гипнозу», звонив с разных номеров и убеждая оформить займ, чтобы спасти свои сбережения от аферистов, которые взламывают её счета. Испугавшись, пенсионерка отправилась в банк. Работники кредитного учреждения при оформлении документов задавали вопросы: для чего необходима такая сумма, и не звонили ли ей неизвестные люди с просьбой оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет. Кроме этого они подробно рассказали о схемах мошенников и вручили женщине памятку. Но потерпевшая сообщила, что деньги нужны для ремонта.

После получения денег она перечислила их на счета аферистов и несколько дней наивно ждала от лже-банкиров документы о признании заключения кредитного договора недействительным. Но злоумышленники перестали выходить на связь. Тогда югорчанка и поняла, что стала очередной жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.