Осень, стресс и локдаун: рецепт лечения по-югорски

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С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Югры вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у югорчан могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство северян охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители Югры единодушны. Каждый второй отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»* или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна 2» и «Голем. Начало», каждая из которых набрала 3% аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 20 сериалов и свыше 700 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Югры:

Топ-7 хорроров

· «Синяя бездна 2»

· «Голем: Начало»

· «Поворот не туда: Наследие»

· «Проклятие Спящей красавицы»

· «Веном»

· «Солнцестояние»

· «Брешь»

Топ-7 сериалов в категории ужасы

· «Противостояние»*

· «Ходячие мертвецы»

· «Чепелуэйт»*

· «Хэлстром»

· «30 серебреников»

· «Сумеречная зона»*

· «Земля монстров»*

*Доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ)