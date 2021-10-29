Число умерших от коронавируса в Югре на 29 октября 2021 года увеличилось на 11 человек Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Югре на 29 октября 2021 года увеличилось на 11 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 325 человек. За сутки зафиксировано и подтверждено 258 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Больше всего за день заразились жители Сургута.

За последние сутки в России выявлено 39 849 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 163 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 30 462 человека. За все время от коронавируса умерли 236 220 человек.

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