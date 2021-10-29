Жительницу Советского поймали с синтетическими наркотиками Фото: Татьяна Коркина

В Советском задержана 22-летняя местная жительница с свертком и пакетом с веществом. Как оказалось, вещество содержит в своем составе смесь синтетических наркотиков. Общая масса изъятого составила 1,6 грамма, что является крупным размером.

Как призналась сама подозреваемая, наркотики она купила через распространителей в Интернете. Деньги за запрещенный товар перевела через терминал оплаты на представленный продавцом счет.

Следственным отделом ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.