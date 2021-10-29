В Нижневартовске решено максимально разобщить детские и взрослые коллективы Фото: департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В учреждениях культуры и спорта Нижневартовска максимально откажутся от проведения массовых мероприятий в очном режиме. Это решение принято на заседании муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

- На данный момент в образовательных организациях города у нас разобщены 46 коллективов – 25 групп в детских садах и 21 класс в школах. В городском обсерваторе находятся 36 человек, он заполнен на 48%. Со вторника заселили 14 человек. Мы наблюдаем увеличение количества пациентов, которые находятся в обсерваторе, что говорит об ухудшающейся эпидобстановке. Предлагаем максимально разобщить детские и взрослые коллективы в предстоящие нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября», - сообщила директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

Исключения сделают только для мероприятий международного, всероссийского уровня или уровня Уральского федерального округа. Но они также будут проводиться с соблюдением защитных мер. При этом количество посетителей не превысит 50 человек и каждый должен будет предоставить QR-код сертификата вакцинации.

- В учреждениях спорта с 30 октября по 7 ноября будет частично приостановлен тренировочный процесс. Продолжат посещать тренировки только те спортсмены, которые готовятся к выступлениям на соревнованиях не ниже УрФО. К этой категории относится 3% от общей численности вартовчан, занимающихся в учреждениях спорта, - добавила Ирина Воликовская.

По словам врачей, остановить третью волну распространения инфекции можно только в случае создания «коллективного иммунитета». Для этого в городе продолжают свою работу прививочные пункты.