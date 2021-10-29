Андрей Трубецкой переизбран главой Сургутского района Фото: Блог главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Андрей Трубецкой во второй раз стал главой Сургутского района, его кандидатуру поддержали единогласно во время заседания Думы Сургутского района.

- Думой Сургутского района принято решение об избрании главой Сургутского района Трубецкого Андрея Александровича, - сказал председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий.

В выборах участвовали два кандидата: директора МУП «СРЭС» Владислава Васькова и действующий глава района Андрей Трубецкой. Перед голосованием каждый из них представил свое видение развития муниципалитета.

Андрей Трубецкой отчитался о проделанной работе, отметив рост численности населения, плодотворную работу с инвесторами, увеличение доходов бюджета, увеличение темпов строительства жилья и соцобъектов. На будущее он пообещал перевести всех школьников на обучение в 1 смену, благоустроить территории района и снести аварийное жильё.