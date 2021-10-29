Число заболевших на 29 октября 2021 года в Югре увеличилось на 258 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации Оперативного штаба в Югре зарегистрировано 81 619 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано и подтверждено 258 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

За день случаи коронавируса выявлены: в Сургуте – 58; Ханты-Мансийске – 31; Нижневартовске – 24; Нягани – 21; Нефтеюганске – 20; Сургутском районе – 14; Урае – 11; Советском районе – 10; Югорске – 8; Березовском районе – 8; Октябрьском районе – 7; Нефтеюганском районе – 6; Радужном – 6; Кондинском районе – 6; Когалыме – 5; Мегионе – 5; Нижневартовском районе – 5; Покачах – 5; Лангепасе – 5; Пыть-Яхе – 4; Ханты-Мансийском районе – 2; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 223 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 253 случаях, по 5 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 18 385 человек, сняты с наблюдения – 350 348 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследовано 8 382 человека, всего прошли обследование 2 415 020 югорчан.

Состояние 197 пациентов тяжелое, 145 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 325 человек. За сутки выписались по выздоровлению 153 человека, за весь период пандемии вылечились 76 188 югорчан.