Пьяный житель Нефтеюганска до смерти избил знакомого Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело против 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Пьяный мужчина, находился в квартире одного из домов по улице Магистральная, там он поругался с 36-летним знакомым, из-за его аморального поведения. Мужчина сначала избил товарища, а после ударил его стеклянной бутылкой по голове. От полученных травм мужчина скончался спустя некоторое время, а злоумышленник сбежал, перед этим анонимно сообщив в скорую о якобы найденном им теле мужчины.

- Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ХМАО-Югре личность злоумышленника установлена и он задержан. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.