Здание сургутского железнодорожного вокзала обновят и сделают удобным для пассажиров Фото: официальный сайт Администрации города Сургута

В Сургуте подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Югры и ОАО «РЖД». В ближайшие три года в регионе будут реализованы два крупных инвестиционных проекта – строительство нового железнодорожного вокзала в Пыть-Яхе и реконструкция действующего здания в Сургуте.

- Проектные решения предварительно обсуждались с жителями Сургута и Пыть-Яха. Надеюсь, что нам удастся реализовать запросы горожан. Направления, в которых мы сотрудничаем с РЖД самые разнообразные, и в этом смысле отношения можно назвать стратегическими. Мы не теряем общую цель – создание условий для удобства пассажиров и потребителей услуг, если мы говорим о грузоперевозках. Будем усиливаться еще в одном направлении – это пригородные перевозки - отметила Губернатор Югры Наталья Комарова.

В Сургуте планируется создать комфортный зал ожидания в здании железнодорожного вокзала. Кроме этого, появится современный и удобный сервис по оказанию всех видов услуг для любых категорий граждан, в том числе маломобильных.

- Для нашего города - это принципиально новый подход в развитии комплекса пассажирских услуг. Мы хотим, чтобы он соответствовал той системе, которая уже успешно работает в более крупных городах России. И здесь действует одно единственное правило – равняться на лучшее – подчеркнул Глава Сургута Андрей Филатов.

Реконструкция железнодорожного вокзала рассчитана на три года - завершить планируют к 2025 год.