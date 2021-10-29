Жительница Нижневартовска, пытаясь сдать в аренду дом, сама лишилась денег Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 18 случаев мошенничества, югорчане лишились 1 миллиона 700 тысяч рублей. Жертвами мошенников стали жители крупных городов: Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Нефтеюганска. Злоумышленники активно атакуют югорчан звонками и якобы хотят их уберечь от мошенников, либо предлагают на выгодных условиях оформить кредит, а ещё убеждают северян купить различные товары по привлекательным ценам.

Так, 29-летняя сургутянка, через социальную сеть решила приобрести себе сумку и рюкзак ручной работы, оплатила через мобильный банк заказ стоимостью 5 тысяч рублей, но покупки так и не дождалась. А 19-летняя жительница Нижневартовска, пытаясь сдать в аренду дом, поверила мнимой квартиросъёмщице и сама же лишилась своих накоплений в сумме 7 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.