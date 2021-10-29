В Октябрьском районе за неделю выросло количество заболеваний COVID-19 и ОРВИ Фото: Администрация Октябрьского района

В Октябрьском районе зарегистрировано 1718 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За весь период в Октябрьском районе от коронавируса погибли 71 человек, 2 из которых в течение прошлой недели. Заболеваемость ОРВИ в районе за неделю выросла на 7,7 %, недельный порог превышен более чем на 20%.

В муниципалитете продолжаются рейды, полиция и общественники проверяют соблюдение масочного режима в общественных местах. За неделю их проведено 86 и выявлено 8 нарушений.

На фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 в Югре глава региона Наталья Комарова подписала постановление о дополнительных ограничениях. Согласно которым с 30 октября по 7 ноября предприятиям общепита запрещена круглосуточная работа, кроме точек на вокзалах и заправках; студенты вузов и учебных заведений перейдут на дистанционный формат обучения; пожилые люди, не прошедшие курс вакцинации и не переболевшие COVID-19 уйдут на самоизоляцию. Кроме того, до 31 декабря в Югре приостановлена работа детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, развлекательных и досуговых заведений, по оказанию услуг по курению кальяна.