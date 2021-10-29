В Ханты-Мансийске мужчина украл кабель из трансформаторной подстанции Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 84 преступления. Одно из них произошло в Ханты-Мансийске. В районе объездной дороги мужчина похитил из трансформаторной подстанции кабель длиной 1 480 метров, стоимостью 250 тысяч рублей. А в Нижневартовске 17-летний молодой человек, решил угнать «ВАЗ 2107», но попался и теперь находится под подпиской о невыезде.

Ещё один нижневартовец задержан с подозрительным свёртком. Как оказалось внутри находился наркотик массой 1,026 грамма. Возбуждено уголовное дело. Ранее он уже судим за неправомерное завладение транспортным средством, а теперь его ждет срок за наркотики.

Сотрудниками уголовного розыска Кондинского района задержан 19-летний подозреваемый, который ранее украл два уличных фонаря с деревьев, расположенных в поселке Луговом по улице Ленина. Молодой человек сознался в преступлении.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.