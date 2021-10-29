На помощь медикам сургутских поликлиник придут врачи-ординаторы Фото: Администрация Сургута

Из-за роста заболеваемости коронавирусом и загруженности медперсонала на помощь медикам сургутских поликлиник придут врачи-ординаторы кожно-венерологического, врачебно-физкультурного и психоневрологического диспансеров. Врачи-ординаторы займутся оформлением документов и вакцинированием посетителей. В каждую поликлинику направят в среднем около 20 человек.

Напомним, медики Югры перерабатывают на 200%, об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова. По её словам, медработники заняты на грани своих возможностей, практически весь медперсонал отменил плановые отпуска, запланированные на сентябрь-ноябрь этого года. Число медработников, оказывающих помощь, непосредственно контактирующих с больными с COVID-19 превышает 4,5 тысячи человек.

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