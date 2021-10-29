Житель Радужного осужден за реабилитацию нацизма Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовском районе осудили 25-летнего жителя Радужного. Он признан виновным по статье "реабилитация нацизма".

В Следкоме сообщили, что подсудимый с сентября 2019 года по май 2020 года на страницах ряда сообществ в одной из соцсетей под картинками и видеозаписями, посвященными событиям Второй мировой войны, неоднократно размещал комментарии, в которых положительно оценивал действия фашистов. Тексты содержали оправдание идеологии фашизма и нацизма, а также отрицание фактов и одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского Международного военного трибунала для суда и наказания военных преступников. Но через время публикации выявлены правоохранительными органами.

Подсудимый раскаялся, признав, что ошибался в оценке действий нацистов. Суд, с учетом раскаяния, назначил подсудимому штраф в размере 50 тысяч рублей.