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Происшествия29 октября 2021 5:31

Житель Радужного осужден за реабилитацию нацизма

Подсудимый выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей
Виктория Терина
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Житель Радужного осужден за реабилитацию нацизма

Житель Радужного осужден за реабилитацию нацизма

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовском районе осудили 25-летнего жителя Радужного. Он признан виновным по статье "реабилитация нацизма".

В Следкоме сообщили, что подсудимый с сентября 2019 года по май 2020 года на страницах ряда сообществ в одной из соцсетей под картинками и видеозаписями, посвященными событиям Второй мировой войны, неоднократно размещал комментарии, в которых положительно оценивал действия фашистов. Тексты содержали оправдание идеологии фашизма и нацизма, а также отрицание фактов и одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского Международного военного трибунала для суда и наказания военных преступников. Но через время публикации выявлены правоохранительными органами.

Подсудимый раскаялся, признав, что ошибался в оценке действий нацистов. Суд, с учетом раскаяния, назначил подсудимому штраф в размере 50 тысяч рублей.