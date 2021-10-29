Погода в Югре на 29 октября 2021 года: метель и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 28 октября 2021 года: температура воздуха днём 0, -5 °С, по северо-западу до -10 °С, ночью -3, -8 °С, по северо-западу -10, -15 °С. Облачно, небольшой снег. В отдельных районах гололед и метель. Ветер западный 9-14 м/с, по западной половине порывы до 17-22 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём -3, -5 °С, ночью -5, -7 °С. Облачно. Небольшой снег, метель. Ветер западных направлений 9-14 м/с.

Погода в Югре на 29 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Благодаря церковному преданию, святой Лонгин считался исцелителем глазных болезней. В этот день ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением. Также на Лонгина доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть на последнем солнце. «Солнечный свет хоть и не долог, а в этот день нам дорог», — говорили в народе. Люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори.