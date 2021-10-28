Руководитель депздрава Югры завил, что попасть в больницы можно без QR-кода Фото: Департамент здравоохранения Югры

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский ответил на вопросы, касающиеся новой коронавирусной инфекции.

Глава ведомства подчеркнул, что медицинская помощь в регионе оказывается всем без исключения, чтобы попасть в больницу, QR-код не требуется. Ограничение возникает при плановой госпитализации, она остается как и раньше, но пациентам необходимо получить отрицательный ПЦР-тест не позднее 72 часов до обращения.

- В Югре развернуто 2 733 койки для лечения больных с COVID-19. Из них занято 2 275. Резерв коечного фонда есть. Если потребуется, готовы развернуть дополнительные резервные места в Нижневартовске, Сургуте. Скорость развертывания – не более суток. Более 400 коек – свободны, - рассказал руководитель департамента здравоохранения Югры.

По его словам, на лечение больных коронавирусом направят дополнительно 380 миллионов рублей из федерального бюджета.

На сегодня в регионе от COVID-19 привито более 651 тысячи человек, почти 8 тысяч из них – за последние сутки. Для югорчан доступно приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», где хранятся QR-код, сведения о вакцинации и перенесенной болезни. Наличие антител не является основанием для выдачи QR-кода и противопоказанием для вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Полученный после вакцинации от коронавируса QR-код действует в течение 1 года, но югорчанам рекомендуют ревакцинироваться через 6-8 месяцев.

Сейчас, по информации ведомства, стали чаще болеть дети и беременные женщины. На 200 человек, находящихся в реанимации, приходится 2 ребенка в тяжелом состоянии. Дополнительные исследования показали, что вакцинация от коронавируса не несет опасности для беременных со сроком выше 20 недель и кормящих женщин.