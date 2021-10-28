Замглавы Нефтеюганска задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске, за получение взятки в крупном размере, задержали заместителя главы Нефтеюганска, а также генерального директора одного из коммерческих предприятий - за дачу взятки в крупном размере.

По информации следственных органов, в декабре 2020 года подозреваемая, занимала должность в администрации, в сфере градостроительства и земельных отношений. Женщина получила от представителя коммерческого предприятия ювелирные изделия, стоимостью 230 тысяч рублей. В июле 2021 года, по договоренности за эту плату, подозреваемая обеспечила подготовку и подписание договора о передаче территории в 4 микрорайоне города коммерческому предприятию в долгосрочную аренду.

Во время передачи очередной части взятки в размере более 1 миллиона рублей подозреваемые задержаны следователем СК России вместе с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по ХМАО-Югре.

Сейчас в служебных помещениях и по месту жительства подозреваемых проводятся обыски. Расследование продолжается.