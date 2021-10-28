Сургутские медики рассказали о новом осложнении после COVID-19

Фото: БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница"

Медики Сургутской травмбольницым рассказали, что за последний месяц поступило несколько пациентов с новой формой поражения органов дыхания. Их состояние – следствие ранее перенесённой вирусной пневмонии.

Больные жалуются на сильную одышку, даже при минимальных нагрузках, и боль в груди. Во время обследований выяснилось, что у пациентов после болезни образовались бронхиальные свищи, через которые вдыхаемый воздух, а в некоторых случаях и мокрота попадают в плевральную полость.

– Сегодня мы имеем дело с самыми тяжелыми осложнениями лёгочной патологии - наличие свищей в сочетании с гнойно-воспалительным процессом, и всё это при ослабленном иммунитете, когда организм уже не может самостоятельно бороться и не реагирует на антибиотики. Опираясь на свой опыт и профессионализм, команда торакальных хирургов задействует все возможности для лечения таких пациентов. Чередуем и совмещаем разные методики. Параллельно консультируемся с Санкт-Петербургским НИИ пульмонологии, - рассказал руководитель окружного Центра торакальной хирургии, заведующий хирургическим отделением Сургутской травмбольницы Владимир Корженевский.

Такие больные требуют постоянного внимания, медперсонал от них почти не отходит. Воздух и жидкость регулярно выводят с помощью дренирований и промываний. Уже есть первые выписавшиеся. Врачи смогли остановить опасные процессы без серьезных оперативных вмешательств.

Пока это новый опыт для всей отечественной медицины, но чтобы снизить риски подобных осложнений врачи советуют вакцинироваться.