В Пыть-Яхе больше 13 тысяч поставили первую прививку от COVID-19 Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

На сегодня первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» привито 13 304 жителя Пыть-Яха. Закончили вакцинацию вторым компонентом, а также привились однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» 11 590 человека. В городе полным ходом идет и повторная вакцинация лиц, которые уже привиты от COVID-19 в начале года, в основном это медработники и «группы риска».

- Для комфортного прохождения вакцинации мы изменили график работы прививочного пункта в поликлинике – теперь поставить прививку здесь можно с 8 утра до 22 часов вечера ежедневно, кабинет работает без выходных. Помимо этого, в городе продолжает курсировать мобильный пункт вакцинации – специально оборудованный автомобиль – рассказал Юрий Исаев, заведующий терапевтическим отделением поликлиники БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница».

Цифры по заболеваемости COVID-19 в стране и в округе растут ежедневно. Пыть-Ях за неделю пополнил статистику 32 больными. Специалисты называют 4 волну самой разрушительной – по числу тяжелобольных и погибших. Медики призывают жителей города серьезно задуматься о собственной безопасности и сохранении здоровья своих близких.