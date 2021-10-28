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Общество28 октября 2021 14:00

Метель, гололед и сильный ветер ждут Югру в ближайшие два дня

Непогода настигнет западную половину округа
Виктория Терина
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Метель, гололед и сильный ветер ждут Югру в ближайшие два дня Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Метель, гололед и сильный ветер ждут Югру в ближайшие два дня Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 28-29 октября Югру ждет снег, гололед и метель. Западный ветер порывами 9-14 м/с, а по западной половине округа порывы усилятся до 17-22 м/с. Температура воздуха опустится до -15 °С. В течение суток 29 октября сохранится сильный ветер до 22 м/с, гололед и метель.

Спасатели просят югорчан соблюдать правила безопасности дорожного движения, учитывать фактические погодные условия при движении на автомобиле. Пешеходам необходимо учитывать, что при выпадении снега, образовании гололёда тормозной путь транспортных средств может значительно увеличиваться. Кроме того, необходимо остерегаться нависающих, широкоформатных, ветхих конструкций, крыш зданий. При сильном ветре, по возможности, лучше оставаться дома.