Число умерших от коронавируса в Югре на 28 октября 2021 года увеличилось на 14 человек Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Югре на 28 октября 2021 года увеличилось на 14 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 314 человек. Это рекордное число умерших за весь период пандемии.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 250 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. Больше всего заболевших за день зарегистрировано в Сургуте. Состояние 187 пациентов тяжелое, 140 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 159 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 29 318 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре с 30 октября по 7 ноября будет ограничена работа общепита и запрещены развлекательные мероприятия.

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о новых антиковидных ограничениях (подробнее).