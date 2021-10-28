В Приобье начали строить школу на 300 мест Фото: администрация Октябрьского района

В Приобье, Октябрьского района забили первую сваю новой средней школы. Благодаря федеральному проекту «Современная школа» как части нацпроекта «Образование» в Приобье на улице Новая стартовала стройка здания общеобразовательного учреждения.

На сегодня застройщик установил ограждение территории, разместил вагон-городок для строителей, сделал водоотвод грунтовых вод с участка. В образовательной организации запроектированы кабинеты начальных классов и профильных предметов, игровые помещения и спальни для групп продленного дня, библиотека, актовый и спортивный залы, включая тренажерный.

Строительство «Средней школы» на 300 мест проводится по стандартам комплексного развития территории населенных пунктов ХМАО – Югры «Югорский стандарт». Строится школа будет до 2024 годы.

- На территории школы также обустроят поле для футбола, площадки для баскетбола и волейбола, секторы для прыжков в высоту, гимнастики и подвижных игр, — рассказал Евгений Ермаков, глава городского поселения Приобье.