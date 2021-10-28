В Нефтеюганске задержали закладчика и нашли все его тайники с наркотиками Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Нефтеюганску

В Нефтеюганске, по подозрению в сбыте наркотиков, задержали 29-летнего жителя города. У него нашли 15 зип-пакетиков с запрещенным порошком. Причем раньше молодой человек уже судим за аналогичные преступления.

Кроме этого, полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого. В его квартире нашли несколько десятков упакованных свертков с наркотиками. Во время расследования оперативники узнали адреса тайников с закладками. Как оказалось, в лесном массиве подозреваемый оборудовал тайники для дальнейшего сбыта потребителям. Полиция нашла там несколько зип-пакетиков, с наркотическим веществом внутри.

Против молодого человека возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, а он содержится под стражей. Расследование продолжается.