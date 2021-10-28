Число заболевших на 28 октября 2021 года в Югре увеличилось на 250 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается пандемия. За весь период заражен уже 81 361 человек. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 250 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах.

Рекордные цифры заражений за день в Сургуте – 82 человека. Также случаи коронавируса выявлены в Нижневартовске – 31; Ханты-Мансийске – 29; Урае – 19; Нягани – 15; Сургутский район – 10; Радужный – 9; Югорске – 8; Когалыме – 7; Нефтеюганске – 7; Советском районе – 7; Октябрьском районе – 6; Лангепасе – 5; Мегионе – 5; Березовском районе – 3; Нижневартовском районе – 3; Нефтеюганском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 224 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 246 случаях, по 4 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 18 295 человек, сняты с наблюдения – 348 022 человека. За сутки на COVID-19 обследованы 7 879 человек, всего прошли обследование 2 406 638.

Состояние 187 пациентов тяжелое, 140 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 314 человек. За сутки выписались по выздоровлению 159 человек, за весь период пандемии вылечились 76 035 югорчан.