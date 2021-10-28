Житель Нефтеюганского района хотел купить трактор, но стал жертвой продавца-мошенника Фото: Татьяна Коркина

Почти на 1 миллион рублей пополнили свои доходы мошенники за счет доверчивости югорчан. Единичные случаи в Сургуте, Когалыме и в Нефтеюганском районе. Так, около 270 тысяч рублей на счета аферистов перевела 55-летняя жительница Когалыма. В соцсети она увидела интересное предложение по поводу дополнительного заработка на вложениях и решила рискнуть. О мошеннических действиях пострадавшая догадалась не сразу, только когда доброжелатель перестал выходить на связь.

Житель Нефтеюганского район хотел купить трактор, созвонился с продавцом, поинтересовался техническими характеристиками и решился на сделку. Продавец запросил предоплату в размере 100 тысяч рублей, югорчанин тут же перевел всю сумму и лишь спустя время понял, что стал жертвой обмана.

Пенсионерка из Нижневартовска тоже повелась на уловку аферистов. Ей предложили компенсацию за ранее приобретенные БАДы, но прежде чем её получить, попросили перевести комиссию за оказываемые услуги. Ради этого пенсионерка сходила на почту и оформила перевод на банковскую карту и продиктовала собеседнице секретный код. Как только деньги "ушли" с югорчанкой связался мужчина, и сказал, что в скоро перезвонит, как только узнает когда придет компенсация. Но пенсионерка так и не дождалась звонка и она заподозрила неладное.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.