В Нижневартовске пьяный парень попал под колеса авто Фото: официальный паблик администрации Нижневартовска

Сегодня ночью на улице Ханты-Мансийской в Нижневартовске под колеса автомобиля "Hyundai" попал 19- летний парень. Молодой человек получил травмы и его увезли в больницу.

Как сообщили сотрудники ГИБДД, легковушка ехала в сторону улицы Ленина от улицы Мира. И в районе дома №27, где нет пешеходного перехода, парень начал перебегать дорогу. Водитель не ожидал появления парня и не успел затормозить.

- Пешеход имел визуальные признаки нахождении в состоянии опьянения, что подтвердилось результатом освидетельствования, - рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что это происшествие, случившиеся по причине нарушения ПДД пешеходами, стало уже 27 с начала года. Поэтому дорожные инспекторы призывают - не нарушать правила дорожного движения и переходить дорогу только в установленных местах пешеходного перехода.