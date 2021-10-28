Угоны автомобилей, кражи: за сутки в Югре зарегистрировано 46 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 46 преступлений, по горячим следам раскрыто. Так, в Нижневартовске 30-летний мужчина похитил с территории строящегося объекта по улице Жукова перфоратор. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

В Когалыме рядом с домом по улице Нефтяников, задержан мужчина, у которого изъято два прозрачных полимерных пакета с наркотиком массой 0,38 грамма. А в Урае произошло два угона автомобилей. В первом случае угнан автомобиль «ВАЗ-211440», припаркованный в микрорайоне Лесной. Ключи находились в замке зажигания, а автомобиль без сигнализации. Второй автомобиль «УАЗ» угнали от гаражного бокса в ГК «Строитель – 1». Ведется проверка.

В поселке Излучинск сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже. Им оказался 19-летний молодой человек, который, в лесу, на берегу реки Вах, украл самодельный металлический гараж. В дальнейшем он сдал краденное в пункт приема лома черных металлов. После задержания он признался в краже и находится под подпиской о невыезде.

Возбуждены уголовные дела.