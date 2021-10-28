В Ханты-Мансийске появилась современная детская площадка Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске состоялась общественная приемка детской площадки во дворе дома по улице Югорская,11. Работы на площадке выполнены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной и городской среды».

Раньше на этом месте, над подземной автомобильной стоянкой, находилась старая детская площадка. Теперь же новая придомовая территория приобрела современный и удобный вид: подрядчик выполнил работы по благоустройству и реконструкции игровой и спортивной зон, заменил сломанные элементы, усовершенствован крытый корт.

- Здесь также отремонтированы малые архитектурные формы, установлены новые. Площадка дополнена спортивными тренажерами и турниками. Новое резиновое покрытие более износостойкое и морозоустойчивое. Оно – модульное, поэтому на нем легко заменить поврежденные элементы. Опора освещения работает автономно, с помощью солнечных батарей - прокомментировал Александр Новоселов, директор МП «ЖКУ».

Для детей доступны качели, горки и карусели. Для взрослых обустроена специальная спортивная площадка, которая снабжена уникальными «умными» тренажерами с QR-кодом. Его можно отсканировать через телефон и попасть на страницу с подробной инструкцией о том, какие упражнения на нем можно выполнять.