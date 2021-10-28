В Сургутских маршрутках и автобусах проверили соблюдение масочного режима Фото: Администрация Сургута

В общественном транспорте Сургута проверили соблюдение масочного режима. На проверки вышли полицейские вместе с департаментом городского хозяйства Администрации Сургута. Они побывали в 10 маршрутах большого, среднего и малого класса. Это автобусы №45, №47, №12, №6 и №3, а также маршрутки №30 и №40.

- Во время рейда составлен административный протокол в отношении жителя, который отказывался надеть средство индивидуальной защиты. Помимо наличия масок у пассажиров, кондукторов и водителей, в транспорте проверяли обеспеченность дезинфицирующими средствами - сообщили в администрации города.

В Сургуте подобные рейды проводят каждую неделю. С начала октября зафиксировано 93 нарушения.

Напомним, мы писали ранее о том, как сургутские магазины проверяют на соблюдение антиковидных мер.