Жительница Сургутского района поверила рекламе и перевела мошенникам деньги Фото: Татьяна Коркина

Жительница Белого Яра просматривая ленту новостей в одной из соцсетей увидела рекламный ролик, в котором предлагалось о заработать через торговли газом на бирже. Эта информация заинтересовала 54-летнюю женщину и она перешла по ссылке, ввела свои данные и зарегистрировалась на сайте.

Через некоторое время ей позвонила женщина, которая сообщила, что являете помощником в торговле газом и поможет в заработке. Следуя указаниям, югорчанка установила на телефон «Киви кошелек» и платформу биржи, а также приложение, через которое необходимо покупать криптовалюту. Первую покупку виртуальных денег женщина сделала сразу, переведя на киви-кошелек 12 тысяч рублей.

Позднее её уговорили оформить кредит на 520 тысяч рублей, но после первого перевода в размере 300 тысяч рублей банк заблокировал дальнейшие операции по карте и оповестил потерпевшую, что она связалась с мошенниками.

На следующий день северянка написала заявление в полицию.