Погода в Югре на 28 октября 2021 года: гололед и метель Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 28 октября 2021 года: температура воздуха днём +1, -4 °С, ночью -4, -9 °С, при прояснениях до -14 °С. Облачно с прояснениями. Небольшой снег, ночью по восточным районам преимущественно без осадков. Днём в отдельных районах гололед и метель. Ветер южный, юго-восточный ночью 6-11 м/с, днём 8-13 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём около 0°С, ночью -4, -6 °С. Облачно. Мокрый снег, ветер юго-восточный ночью 6-13 м/с.

Погода в Югре на 28 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Про этот день на Руси говорили так: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это было верное наблюдение: зима приближалась, и всякое растение и животное готовилось к ее приходу.