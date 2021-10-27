За гибель рабочих на стройке в Когалыме будут судить организаторов строительства Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Мы писали раньше, как на стройке в Когалыме разбились рабочие. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.

Выяснилось, что заместитель генерального директора по строительству компании, которая занималась строительством общежития Когалымского политехнического колледжа, заместитель начальника участка подрядчика и представитель субподрядчика, назначенный ответственным за производство работ, не приняли необходимые меры и не обеспечили безопасность строительных работ.

Кроме того, они вовремя не разработали необходимую техническую документацию, по которой проводились бы этапы подготовки к строительно-монтажным работам, а также сами работы не контролировались, инструктаж рабочих по технике безопасности не проводился, рабочие не были защищены от падения с высоты.

- В результате ненадлежащего исполнения указанными лицами профессиональных обязанностей, 8 октября 2020 года около 19 часов при производстве работ по бетонированию перекрытия лестничного пролета, при подаче бетонной смеси произошло разрушение опор, удерживающих опалубок. Из-за разрушения строительной конструкции и прорыва жидкой бетонной смеси из формы четверо рабочих упали с высоты 6 этажа, составляющей более 23 метров, вместе с конструкцией и бетонной смесью - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

В итоге двое пострадавших скончались на месте происшествия, еще двое – умерли на следующий день в больнице.

Заместителю генерального директора по строительству компании застройщика, заместителю начальника участка подрядной организации и представителю субподрядчика предъявлено обвинение по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Уголовное дело направлено в суд.