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Общество26 октября 2021 15:58

В Нефтеюганске на период нерабочих дней сформируют дежурные группы в детских садах

Их количество зависит от количества детей
Виктория Терина
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В Нефтеюганске на период нерабочих дней сформируют дежурные группы в детских садах Фото: администрация Нефтеюганска

В Нефтеюганске на период нерабочих дней сформируют дежурные группы в детских садах Фото: администрация Нефтеюганска

В Нефтеюганске для государственных и муниципальных служащих, медицинских работников и сотрудников предприятий непрерывного цикла, имеющих малолетних детей, будут предоставлены места в дежурных группах дошкольных учреждений.

Специалисты департамента образования и молодежной политики администрации города изучают потребности родителей в детских садах на период нерабочих дней, а после этого сформируют необходимое количество дежурных групп.

Родителям, которым необходимо пристроить ребенка в период с 1 по 3 ноября, необходимо обращаться к заведующей детского сада, который посещает ребенок или в отдел дошкольного образования департамента образования и молодежной политики администрации города.