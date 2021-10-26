В ночь с 26 на 27 октября в Югре ожидается сильный ветер и гололед Фото: Юлия Кучеренко

По данным синоптиков сегодня ночью по западной половине Югры пройдет снег с дождем, а местами возможны гололедные явления. Ветер западных направлений 6-11 м/с, ночью по восточной половине порывы до 15-19 м/с. Температура ночью опустится до -15 °С.

- Уважаемые граждане, будьте внимательны при ухудшении погодных явлений! Соблюдайте правила безопасности дорожного движения, учитывайте фактические погодные условия при движении на автомобиле. Пешеходам необходимо учитывать, что при выпадении снега, образовании гололёда тормозной путь транспортных средств может значительно увеличиваться. Также следует остерегаться нависающих, широкоформатных, ветхих конструкций, крыш зданий. При проявлении неблагоприятных погодных явлений, по возможности, оставайтесь дома - сообщают в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Напомним, мы писали ранее о том, что плохая погода в Югре может спровоцировать ЧС.