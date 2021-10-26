Полицейские Ханты-Мансийка задержали подозреваемого в краже вагон-дома Фото: Татьяна Коркина

С территории Южно-Приобского месторождения кто-то украл вагон-дом, принадлежащий сервисной компании и стоимостью 500 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Ханты-Мансийска смогли найти подозреваемого, которым оказался житель поселка Реполово Ханты-Мансийского района. Похищенный вагон-дом полицейские обнаружили в поселке Реполово, рядом с домом подозреваемого. Свои действия мужчина объяснить отказался.

Ранее он судим за незаконное пересечение границы Российской Федерации. А теперь находится под подпиской о невыезде из-за нового уголовного дела. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.