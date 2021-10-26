В Нижневартовске водитель «Ниссан» выехал на встречку и врезался в «Ауди» Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице М.Жукова в Нижневартовске, 56-летний водитель автомобиля «Ниссан», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ауди», под управлением 21-летней девушки. В результате ДТП водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля «Ауди» получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых, 6 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление с признаками опьянения; 40 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 29 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, выбирать безопасную скорость, избегать резких ускорений, торможений и выезда на встречку.