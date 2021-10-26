Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Число умерших от коронавируса в Югре на 26 октября 2021 года увеличилось на 9 человек, а за весь период пандемии в округе зафиксировано 1 291 летальный исход заболевания. При этом сохранятся рост числа заболевших. Так, за сутки в регионе заразилось ещё 262 человека. По-прежнему по количеству заболевших за день лидирует Сургут, там заразилось 72 человека. Состояние 184 пациентов тяжелое, 136 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 36 446 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 106 смертельных случаев.

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