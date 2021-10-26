В Октябрьском районе отремонтировали мостовой переход через реку Крестьянка Фото: Юлия Кучеренко

В Октябрьском районе завершены работы по ремонту мостового перехода через реку Крестьянка на дороге Нягань – Приобье. Его протяженность – 112 метров, на его ремонт из регионального бюджета выделено 88,4 миллиона руб. Мост находится на 19-м км дороги Нягань – Приобье, которая входит в опорную сеть автодорог Российской Федерации. По информации пресс-центра Правительства Югры, сейчас мостовое сооружение полностью безопасно.

Подрядная организация заменила 10 сводчатых балок пролетных строений, остальные балки восстановили высококачественными ремонтными смесями. Специалисты отремонтировали промежуточные и береговые опоры, восстановили гидроизоляцию моста, смонтировали новое металлическое барьерное ограждение и композитное перильное ограждение, лестничные сходы, а также уложили новое асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах.

У принимающих замечаний к ремонту нет, работы выполнены с соблюдением сроков.