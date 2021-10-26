В Сургуте перевыполнили план по благоустройству дворов Фото: Администрация Сургута

В Сургуте подвели итоги кампании по ремонту придомовых территорий. В этом году изначально планировалось привести в порядок 12 сургутских дворов, но позже целевой показатель удалось увеличить до 32. На это израсходовано 249 миллионов рублей, причем 20 % от общей суммы вложили собственники, а остальные 80 % - бюджет округа и города.

- Очень важно, что люди вступают в эту программу, имеют возможность сами выбирать своё пространство. Говорят о том, каким хотят видеть свой двор. Инициатива собственников в этом вопросе помогла нам существенно поднять планку и отремонтировать гораздо больше дворов, чем было запланировано. Постараемся и в следующем году не сбавить набранные темпы - отметил Глава Сургута Андрей Филатов.

На сегодня работы в 30 дворах полностью завершены, еще две придомовые территории, по словам подрядчика, сдадут до конца месяца.