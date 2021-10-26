Лучшие шахматисты соберутся в Ханты-Мансийске для участия в турнире Фото: Городской информационный центр
С 10 по 20 ноября в Ханты-Мансийске пройдет XVII Кубок губернатора Югры по шахматам. В турнире примут участие 100 шахматистов с наивысшим российским рейтингом.
По словам организаторов, турнир будет проводиться по швейцарской системе в 9 туров c контролем времени 90 минут до конца партии + 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. Победителей и призеров наградят памятными плакетками и кубками. Все участники соревнования получат сувениры от организаторов.
Записаться на участие в турнире необходимо до 1 ноября по телефону: 8 (3467) 39-39-86 (РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) или по электронной почте: ugrachess@mail.ru.
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