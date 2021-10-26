В Югре пьяная автоледи съехала в кювет Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургутском районе на 35 км автодороге «Лянтор – Песчаный – Сытомино», 28-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендэ», не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль перевернулся, водитель и пассажир, 28-летний мужчина получили травмы. Как оказалось автоледи была пьяна.

Только за прошедшую неделю, на дорогах округа, задержано 116 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 22 уголовных дела в отношении водителей, повторно управлявших транспортом в нетрезвом виде.

ГИБДД напоминает водителям, что садясь за руль в состоянии опьянения, опасности повергаются все, а особенно жизнь других участников дорожного движения. Шанса исправить ошибку может не быть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жуткое ДТП в Сургутском районе унесло жизни сразу троих людей.

За выходные на дорогах Югры произошло 15 аварий: 4 человека погибли и 18 получили травмы (подробнее).