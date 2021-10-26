Кражи, мошенничество: за стуки в Югре раскрыто 33 преступления Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 55 преступлений, по горячим следам раскрыто 33. Одно из них произошло в Когалыме - двое мужчин похитили 8 железных, подъездных дверей. Решились на кражу и жители Нижневартовска. Один из них 18-летний студент, а другой – 19-летний безработный парень, в вечернее время, находясь на территории дачного участка СОТ «Рябинушка», похитили 65 металлических труб. Сейчас молодые люди находятся под подпиской о невыезде.

Также в Югре раскрыто 8 ранее зарегистрированных преступлений, в том числе и 2 уголовных дела по статье «Мошенничество». В Сургуте, ранее судимый 34-летний житель Краснодарского края, воспользовался персональными данными жительницы Сургута и оформил от её имени договор займа на 12 тысяч рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению. А после задержания признался в преступлении.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.