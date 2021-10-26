Число заболевших на 26 октября 2021 года в Югре увеличилось на 262 человека Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

По информации Оперативного штаба Югры, по данным на 26 октября в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 80 852 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 262 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах.

Так, за день случаи заражения выявлены в Сургуте – 72; Ханты-Мансийске – 35; Нижневартовске – 27; Сургутском районе – 25; Нефтеюганске – 18; Кондинском районе – 10; Нягани – 9; Советском районе – 9; Радужном – 8; Когалыме – 6; Югорске – 6; Нефтеюганском районе – 6; Мегионе – 5; Нижневартовском районе – 5; Березовском районе – 4; Октябрьском районе – 4; Урае – 3; Ханты-Мансийском районе – 3; Лангепасе – 2; Покачах – 2; Пыть-Яхе – 2; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 221 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 261 случаях, по 1 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 18 407 человек, сняты с наблюдения – 343 581 житель региона. За сутки на COVID-19 обследованы 3 994 человека, всего прошли обследование 2 391 931.

Состояние 184 пациентов тяжелое, 136 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умер 1 291 человек. За сутки выписаны 155 человек, за весь период пандемии вылечились 75 719 югорчан.