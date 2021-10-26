В Нягани на четыре года посадили любителя нетрезвого вождения Фото: Татьяна Коркина

Няганский суд вынес обвинительный приговор против 31-летнего местного жителя. Он уже не первый раз попадался пьяным за рулем. В суде подтвердилось, что за нетрезвое вождение мужчина уже дважды в феврале 2021 года привлечен к административной ответственности, но это не стало препятствием снова попробовать себя в роли водителя.

В апреле его лишили водительского удостоверения, когда он на своем автомобиле отправился кататься по городу, но завершить поездку ему помешали инспекторы ГИБДД. На требование инспектора пройти медицинское освидетельствование в наркологическом отделении мужчина отказался.

В суде он признал свою вину и с учетом позиции государственного обвинителя ему назначили наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права управлять транспортом на 3 года.