Погода в Югре на 26 октября 2021 года: сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 26 октября 2021 года: температура воздуха днём +1, - 4 °С, ночью 0, -5 °С, при прояснениях -7, -12 °С. Облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидается дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7 – 12 м/с, днём порывы до 15 – 20 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём 0,-2 °С, ночью -1, -3 °С. Облачно, ночью умеренный, днём небольшой снег. Ветер северо-западный 7 – 12 м/с.

Погода в Югре на 26 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день русские люди обычно устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных падучей — эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь.