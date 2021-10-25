В Сургуте ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Павел Фомич Свербягин Фото: Администрация Сургута

В Сургуте на 96-году жизни скончался Ветеран Великой Отечественной войны Павел Фомич Свербягин.

- Это невосполнимая утрата для города. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Павла Фомича, всем, кто знал и любил его. Для нас он навсегда останется примером мужества и отваги - написали на сайте администрации Сургута.

Павел Фомич прожил в Сургуте почти 40 лет и активно участвовал в общественной жизни города, патриотическом воспитании подрастающего поколения, всегда с радостью играл на своем фронтовом аккордеоне.

На фронт Павел Свербягин попал 16-летним мальчишкой, прошел всю войну, участвовал в переломных сражениях. Освобождал Украину, Беларусь, Польшу, штурмовал Кёнигсберг и Рейхстаг. Заслужил десятки орденов и медалей: «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина» и многие другие.

Прощание с Ветераном состоится завтра на Чернореченском кладбище.