Жительница Нижневартовска поверила мошенникам и лишилась 300 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

В полицию Нижневартовска обратилась 59-летняя вартовчанка, которая пострадала от мошенников и лишилась 300 тысяч рублей.

По словам женщины, ей позвонила девушка, которая представилась оператором сервиса «Госуслуги» и сообщила, что мошенники взломали электронную почту и пытаются оформить кредит на югорчанку в одном из банков. Также девушка предупредила, что с женщиной будут связываться «сотрудники полиции».

Позже потерпевшей действительно позвонил начальник УБЭП УМВД России по ХМАО – Югре, причем номер телефона совпадал с действительным. Аферист убедил растерянную югорчанку выполнять указания сотрудницы банка. А когда лже-сотрудница снова позвонила и настоятельно порекомендовала внести деньги на счет погашения кредита, уверив что деньги вернутся северянка послушно согласилась. Не подозревая, что с ней разговаривают мошенники, напуганная женщина перевела свои деньги на указанный счет, но обратно их так и не получила.