В Нижневартовске для очистки снега на дорогах и тротуарах работает около 50 единиц техники Фото: департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

Сегодня в Нижневартовске для очистки снега на дорогах и тротуарах работает около 50 единиц техники. Дорожники вместе с подрядчиками приступили к зимнему содержанию улично-дорожной сети города. Специалисты ведут круглосуточное дежурство и при выпадении осадков принимают своевременные меры по ликвидации гололеда на улицах города.

В этом году заготовлена 51 тысяча тонн песчано-соляной смеси. Обработка дорог таким реагентом – самый эффективный способ борьбы с наледью в северных условиях. Под действием колес ледяная корка нагревается, превращаясь в снежную шугу, которую после счищает снегоуборочная техника. Такая обработка способствует лучшему сцеплению колес с дорожным полотном.

За очистку микрорайонов и внутриквартальных проездов отвечают управляющие компании, которые обязаны размещать графики работ техники и вывоза снега на своих официальных сайтах. В случае несвоевременной уборки осадков жители города смогут обратиться в диспетчерские службы УК.