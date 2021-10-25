Житель Белоярского несколько дней избивал знакомого, пока тот не умер Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре возбуждено уголовное дело против 32-летнего жителя города Белоярский. Он обвиняется по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

По информации следственных органов, пьяный мужчина, который уже был судим, находясь в квартире, принадлежащей общей знакомой, поругался с 33-летним местным жителем. Конфликт между молодыми людьми случился из-за того, что 33-летний молодой человек украл вещи у злоумышленника. Во время ссоры хозяин краденных вещей избил оппонента, ударив его около 30 раз руками и ногами по голове и другим частям тела, а в конце ещё и деревянной скалкой по голове. Спустя несколько дней, обвиняемый два раза приходил в квартиру и избивал потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался.

Обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия.

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