Жительница Урая из-за наркотиков отправилась в тюрьму на 14 лет Фото: Татьяна Коркина

Урайский городской суд вынес обвинительный приговор местной жительнице и признал её виновной в сбыте и хранении наркотиков в крупном размере.

Подсудимая занималась незаконным сбытом наркотиков в своем родном городе. В феврале 2020 года она продала своему знакомому синтетический наркотик в крупном размере, а оставшуюся часть хранила для личного употребления. Но её планы по сбыту наркотиков нарушили сотрудниками полиции, которые задержали югорчанку и забрали у неё наркотики.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима - сообщили в Прокуратуре Югры.

Напомним, "Комсомольская правда" писала ранее о том, что в Сургуте задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы